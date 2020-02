Estes dados, que têm como fonte o Instituto Nacional de Estatística (INE) reforçam o peso do setor da saúde na economia nacional e refletem, de acordo com o Health Cluster Portugal (uma associação privada sem fins lucrativos) “o esforço que tem sido feito pelas diferentes entidades no sentido de consolidar a presença de Portugal nos mercados externos”.

O Health Cluster Portugal (HCP), através do seu presidente, Salvador de Mello, “congratula-se com esta evolução positiva, que traduz o investimento persistente que tem vindo a ser feito pelas empresas nacionais na sua aposta de internacionalização e está em linha com o pacto de competitividade e internacionalização para a Saúde, assinado no ano passado entre o Ministério da Economia e o HCP”.

“Este pacto é um importante instrumento para a concretização dos objetivos estratégicos do HCP, que definiu, até 2025, ultrapassar os 2,5 mil milhões de euros de exportações em saúde”, adianta citado numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo os dados, em Portugal o setor da saúde representa um volume de negócios anual na ordem dos 30 mil milhões de euros e um valor acrescentado bruto de cerca de nove mil milhões, envolvendo perto de 90 mil empresas e empregando quase 300 mil pessoas.