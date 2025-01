Nissinen, figura proeminente na luta pela redução de danos, discute as políticas inovadoras e as abordagens que transformaram a Suécia num modelo global na batalha contra o tabagismo. Esta conversa oferece insights valiosos sobre como outras nações podem aprender com a experiência sueca para combater eficazmente o consumo de tabaco.

Healthnews (HN) – Como figura-chave no processo legislativo, quais foram os desafios iniciais na introdução do conceito de redução de danos do tabaco nas discussões políticas suecas?

Johan Nissinen (JN) – Os desafios iniciais na introdução da redução de danos do tabaco nas discussões políticas suecas incluíram:

Perceção cultural e pública: As autoridades de saúde pública e grupos de defesa mostraram-se inicialmente resistentes a apoiar alternativas como o snus devido a preocupações sobre a promoção do consumo de nicotina, mesmo que fosse menos prejudicial do que fumar.

Oposição global: Organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), eram e continuam céticas quanto à aprovação de estratégias de redução de danos envolvendo produtos de tabaco, o que influenciou o debate interno da Suécia.

Controvérsias científicas: Os debates iniciais centraram-se em garantir que as descobertas da comunidade científica sobre a segurança relativa do snus e outras alternativas fossem aceites e confiáveis como base para decisões políticas.

HN – Poderia descrever a linha temporal e os marcos-chave do processo legislativo que levaram à atual estratégia de redução de danos do tabaco na Suécia?

JN – A jornada da Suécia rumo a uma estratégia abrangente de redução de danos envolveu vários marcos importantes:

1995: A Suécia aderiu à UE e garantiu uma isenção para permitir a venda de snus, que era proibido no resto da EU.

Anos 2000: Um crescente corpo de evidências começou a mostrar os significativos benefícios para a saúde pública do snus , particularmente na redução de doenças relacionadas com o tabagismo.

2010-2015: As discussões intensificaram-se em torno da inclusão de alternativas de nicotina mais recentes, como bolsas de nicotina, nas estratégias de redução de danos, à medida que as taxas de tabagismo continuavam a diminuir.

2018: As discussões legislativas expandiram-se para incluir a regulamentação de produtos mais recentes de redução de danos (como vaping), considerando evidências internacionais e dados de saúde pública.

HN – Como foi construído o consenso entre os partidos em torno da abordagem de redução de danos? Houve estratégias parlamentares específicas que se mostraram particularmente eficazes?

JN – O consenso entre os partidos sobre a redução de danos foi construído através de várias ações estratégicas:

Enquadrar o debate como uma prioridade de saúde pública: Os defensores enfatizaram a redução substancial de doenças relacionadas com o tabagismo e custos de saúde alcançados através do uso de snus , alinhando a redução de danos com os objetivos de saúde pública em todas as ideologias políticas.

Advocacia baseada em evidências: Pesquisas científicas foram consistentemente apresentadas em comités parlamentares e debates, mostrando o sucesso único da Suécia em comparação com outros países da UE.

Envolvimento com as partes interessadas: Os legisladores facilitaram o diálogo com especialistas em saúde pública, grupos de consumidores e representantes da indústria, criando uma abordagem equilibrada que abordava diversas preocupações.

HN – Que papel desempenhou a evidência científica na formação da legislação? Como foi esta evidência apresentada e discutida nos debates parlamentares?

JN – A evidência científica desempenhou um papel central na formação da legislação sueca sobre a redução de danos do tabaco. A pesquisa destacou a segurança relativa dos produtos de tabaco sem fumo, como o snus, em comparação com os cigarros tradicionais. A Suécia demonstrou taxas significativamente mais baixas de cancro e mortalidade relacionados com o tabagismo em comparação com outros países da UE, principalmente devido ao uso generalizado de snus. Estas descobertas foram apresentadas em debates parlamentares para defender políticas que permitissem alternativas ao tabagismo, sublinhando os benefícios para a saúde pública das estratégias de redução de danos

Como é que o processo legislativo abordou as preocupações de várias partes interessadas (profissionais de saúde, indústria do tabaco, retalhistas, grupos de consumidores)? Que compromissos foram necessários? O processo legislativo envolveu a abordagem de diversas preocupações das partes interessadas, como profissionais de saúde, indústria do tabaco e grupos de defesa do consumidor. Os profissionais de saúde concentraram-se em estratégias de redução de danos baseadas em evidências, enquanto a indústria do tabaco apoiou alternativas regulamentadas como o snus. Os retalhistas e grupos de consumidores levantaram questões sobre a disponibilidade e rotulagem dos produtos. Os compromissos incluíram regulamentações rigorosas sobre marketing para garantir a segurança do consumidor, ao mesmo tempo que forneciam um caminho para que alternativas como o snus e as bolsas de nicotina substituíssem o tabagismo tradicional.

HN – Houve regulamentos específicos da UE ou acordos internacionais que influenciaram o desenvolvimento do quadro legislativo da Suécia?

JN – As diretivas da UE, como a Diretiva dos Produtos do Tabaco (TPD), desempenham um papel significativo na formação da legislação dos estados membros. Por exemplo:

A TPD impõe embalagens padronizadas, limites nos níveis de nicotina em e-líquidos e restrições à publicidade.

Acordos internacionais, como a Convenção-Quadro da OMS para o Controlo do Tabaco (FCTC), estabelecem padrões globais para o controlo do tabaco, influenciando os quadros domésticos.

O quadro da Suécia foi moldado pela sua isenção da proibição do snus em toda a UE, garantida como parte do seu acordo de adesão à UE. Esta isenção única permitiu à Suécia manter o snus legal, levando ao seu sucesso na redução das taxas de tabagismo.

Como é que os comités parlamentares lidaram com as avaliações de impacto económico da legislação proposta, particularmente em relação às receitas fiscais e custos de saúde? Os comités parlamentares analisaram avaliações de impacto económico, considerando tanto as receitas fiscais dos produtos tradicionais de tabaco como as potenciais poupanças em saúde resultantes da redução de doenças relacionadas com o tabagismo. O sucesso da Suécia na redução das taxas de tabagismo levou a uma diminuição nos custos de saúde associados a doenças relacionadas com o tabagismo, fortalecendo o argumento a favor de políticas de redução de danos. Os benefícios económicos da redução dos gastos públicos em saúde superaram as preocupações sobre o declínio das receitas fiscais dos cigarros.

Que mecanismos foram incorporados na legislação para monitorizar e avaliar a eficácia da estratégia de redução de danos? A legislação incorporou mecanismos para monitorizar a eficácia das estratégias de redução de danos, incluindo relatórios regulares de saúde pública e avaliações científicas de produtos alternativos como snus e bolsas de nicotina. Estas medidas garantiram que as políticas pudessem ser ajustadas com base nos resultados, promovendo uma abordagem baseada em dados para melhorar a saúde pública

HN – Com base na sua experiência, que conselho daria aos legisladores de outros países que estão a considerar uma legislação semelhante de redução de danos do tabaco?

JN – A experiência da Suécia oferece lições valiosas para outros países:

Abraçar a redução de danos como um complemento aos esforços de cessação do tabagismo.

Priorizar a redução dos danos relacionados com o tabagismo, garantindo que os produtos de redução de danos sejam acessíveis, mas regulamentados.

Basear as políticas em evidências científicas robustas, enfatizando os benefícios para a saúde pública.

Envolver as partes interessadas para construir um quadro equilibrado que aborde a segurança pública enquanto encoraja alternativas mais seguras.

Monitorizar e avaliar regularmente a eficácia das políticas, permitindo ajustes conforme necessário.

Promover a educação do consumidor para combater a desinformação sobre alternativas como bolsas de nicotina e vaping

