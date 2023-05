No âmbito do mês dedicado à pele, a Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO) compromete-se a esclarecer a importância da mesma e dos cuidados a seguir durante os tratamentos oncológicos, através da iniciativa “Cuidar de Si Durante o Cancro – A Dermatologia em Destaque” a decorrer entre os dias 29 de maio e 2 de junho, das 18h00 às 19h30, no Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP).

Estas sessões formativas e científicas, destinadas a doentes e profissionais de saúde, abordam os efeitos secundários dos tratamentos oncológicos na pele e no estado emocional do paciente, com a apresentação de cuidados a ter de forma a minimizar a gravidade dos sintomas e a garantir que este não seja mais um fator destabilizador da força e confiança do doente.

Mais de 80% dos doentes oncológicos desenvolvem efeitos secundários cutâneos como pele seca, reações desencadeadas pela radioterapia, vermelhidão, inflamação da palma das mãos e plantas dos pés, foliculite (inflamação do folículo capilar), resultado de inovações terapêuticas como a medicação de quimioterapia ou de terapia biológica e que podem ser aliviados e/ou prevenidos através da limpeza, hidratação e proteção diária da pele.

Miguel Abreu, médico oncologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO) convida à inscrição no evento e refere que este é um "órgão que manifesta consequências físicas e visíveis dos tratamentos oncológicos, podendo ser causa de profundo sofrimento para os doentes, impedindo que concluam os seus tratamentos com sucesso. É, por isso, importante saber de que forma este impacto pode ser minimizado com conselhos práticos para durante e após os tratamentos".

As inscrições são gratuitas sendo que obrigatórias até ao dia 19 de maio em www.sponcologia.pt.