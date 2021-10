Um estudo conduzido pela Universidade da Colúmbia Britânica demonstrou que fragrâncias comerciais contendo certos óleos essenciais também têm benefícios antibacterianos. O estudo mostrou que várias fragrâncias podem matar microorganismos testados em diferentes concentrações num ambiente de laboratório.

Sugere, ainda, que fragrâncias comerciais representam uma nova abordagem potencial para controlar patógenos em áreas fechadas e lotadas, especialmente aquelas relacionadas com doenças transmitidas pelo ar.

De acordo com um estudo recente, o mercado global de fragrâncias aromatizantes foi estimado em 6 mil milhões de dólares em 2018 e deve aumentar para 8 mil milhões até o final de 2026. A popularidade destes produtos aumentou devido às suas aplicações de aromaterapia, enquanto as pessoas procuram melhorar as suas condições físicas e psicológicas ao mesmo tempo que neutralizam odores desagradáveis.

"Com as pessoas a passarem muito tempo em casa devido à crescente cultura Home office, descobrimos que estas valorizam a criação de um ambiente doméstico ideal, propício para trabalhar e relaxar, dependendo do espaço. As fragrâncias caseiras tornaram-se um ingrediente essencial para este fim", disse Marcelo Zelicovich, fundador da Doctor Aromas. "O facto de os óleos essenciais derivados da natureza também possuírem agentes antibacterianos é um benefício adicional que sentimos que necessita de ser mais estudado".

O estudo, liderado pelos reconhecidos investigadores Hagar Bach e Horacio Bach, professores de medicina da Divisão de Doenças Infeciosas da Universidade da Colúmbia Britânica em Vancouver, Canadá, testou 25 fragrâncias comerciais num painel de cepas de bactérias e fungos patogénicos humanos.

As descobertas mostraram que três fragrâncias únicas foram capazes de inibir o crescimento de seis cepas bacterianas, enquanto todas as fragrâncias testadas mostraram atividade antifúngica, incluindo mofo que cresce em várias superfícies. As fragrâncias que apresentaram aumento da atividade antibacteriana no maior número de cepas bacterianas continham mentol e citral, amplamente relatados como compostos antibacterianos.

Fragrâncias exibindo atividade antifúngica podem ser atribuídas à presença de geranial e neral, que também são conhecidos por apresentarem compostos antifúngicos. De particular significado é o facto de que duas fragrâncias aumentaram a secreção da citocina antiinflamatória IL-10 por um mecanismo desconhecido.

Além disso, essas fragrâncias continham D-limoneno e linalol, que apresentaram atividade antiinflamatória, um achado importante principalmente para indivíduos com asma.

"Esforços futuros devem concentrar-se na distribuição adequada destas fragrâncias para higienizar potenciais disseminadores de patógenos microbianos, como unidades de ar condicionado em centros comerciais, hospitais ou qualquer lugar onde um conglomerado de pessoas possa ser afetado por estes micróbios", disse Horacio Bach , professor assistente clínico da Divisão de Doenças Infeciosas da Universidade da Colúmbia Britânica, e coautor do estudo.