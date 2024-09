Descubra os 5 temperos ideais para cozinhar um prato digno de Chef

Descubra cinco sugestões de temperos saborosos e nutritivos...

1- Alho

Uma forma rápida de dar sabor aos seus cozinhados, à boleia das propriedades antifungicas e antibacterianas. É também um excelente prébiótico. Adicionalmente, o alho pode ajudar a reduzir a tendência normal à formação de coágulos pelas plaquetas (partículas no sangue que ajudam a interromper o sangramento). E o alho pode também ajudar a reduzir os níveis de colesterol total e LDL (o mau), para além de poder ajudar também na redução dos níveis de glicose no sangue (alerta controlo dos picos glicémicos). Espreite esta receita de Ratatouille de Legumes.

2- Salsa seca

É o alimento vegetal mais rico em cálcio! É também muito interessante pela concentração de ácido fólico, vitamina K e C. Fortalece o sistema imunitário, e pode ajudar na absorção de ferro e promoção da saúde da pele. Use-a já nesta receita de Strogonoff de Tofu e Cogumelos.

3- Curcuma+pimenta preta

O combo perfeito antioxidante e antiinflamatório. Nunca use a curcuma sozinha, pois a pimenta preta ativa a curcumina, a propriedade antioxidante e antiinflamatória da curcuma. Por isso, devem sempre ser consumidas em conjunto para promover este benefício funcional na nossa alimentação. Se usar a curcuma sozinha funcionará como tempero e corante natural, ficará com um preparado amarelo maravilhoso. Já experimentou cozer arroz com sal, curcuma e pimenta preta? Fica bonito e saboroso.

4- Mix de algas secas

Ideal para substituir o sal, afinal de contas são os vegetais do mar. E têm propriedades desintoxicantes. As algas são alimentos super interessantes pelas suas propriedades mineralizantes (são riquíssimas em cálcio), pela concentração de proteínas, antoxidantes e ácidos gordos ómega-3 (estes fabulosos aliados do nosso sistema nervoso central)

5- Pimentão doce fumado

O truque perfeito para dar um upgrade aos seus cozinhados. Funciona apenas com a versão fumada, não apenas o pimentão normal, pois deixa um leve aroma a fumado, fazendo lembrar os enchidos que já sabemos que são cancerígenos. Ajuda a tornar um prato simples numa explosão saborosa. Experimente neste salteado de Tempeh e Legumes.

Na próxima ida às compras passe mais tempo na zona dos condimentos e temperos, procurando pequenos-grandes aliados para uma alimentação equilibrada e consciente.

Nota – Esta é uma sugestão geral, se tem uma condição de saúde específica deve sempre aconselhar-se com o profissional que o acompanha.