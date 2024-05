Das cerca de 150 mil pessoas entrevistadas em mais de 140 países, um terço disse sofrer de stress, enquanto pelo menos uma em cada cinco pessoas sentia tristeza ou raiva na maioria dos seus dias.

O relatório anual Gallup Global Emotions retrata a vida das populações a partir de experiências positivas e negativas autoreportadas. O país mais negativo foi o Chade, seguido do Níger. O país mais positivo foi o Paraguai, indica o relatório.

Os investigadores responsáveis pelo estudo concentraram-se nas experiências dos participantes para publicar o ranking.

Aos inquiridos foram colocadas perguntas como "Sorriu ou riu muito ontem?" e "Foi tratado com respeito ontem?".

Cerca de 71% das pessoas consultadas admitiram ter experimentado uma quantidade considerável de prazer no dia anterior à sondagem.

Os 5 países com mais experiências positivas

1. Paraguai

2. Panamá

3. Guatemala

4. México

5. El Salvador

Os 5 países com mais experiências negativas

1. Chade

2. Níger

3. Serra Leoa

4. Iraque

5. Irão

A investigação descobriu que os níveis de stress estão a aumentar de forma global, a par dos níveis de preocupação e tristeza que também crescem de forma acelerada. Cerca de 39% dos entrevistados admitiram ter estado preocupados no dia anterior ao inquérito e 35% estiveram stressados.

Os países da América Latina, incluindo Paraguai, Panamá e Guatemala, lideram a lista de países com experiências positivas, onde as pessoas relataram "sentir muitas emoções positivas a cada dia". O estudo afirma que o ranking é um reflexo da tendência cultural dos cidadãos da América Latina se "focarem nos aspetos positivos da vida".

O Chade teve a maior pontuação para experiências negativas: mais de sete em cada 10 chadianos afirmam ter tido dificuldades para comprar alimentos em algum momento do ano passado. Já 61% das pessoas deste país disseram ter sofrido dores físicas em 2018.

Apesar da alta pontuação do Chade no que toca a experiências negativas, as pessoas nos Estados Unidos e na Grécia eram mais stressadas do que os chadianos.

A Grécia tem a população mais stressada do mundo, com 59% a afirmar ter vivenciado situações de stress no dia anterior ao inquérito. Já cerca de 55% dos adultos norte-americanos disseram viver stressados.