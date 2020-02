O propylparaben e o butylparaben apresentam um nível de risco mais elevado. São substâncias proibidas em produtos para aplicar na zona da fralda dos bebés e devem ser evitados em cosméticos que ficam na pele.

O ethylhexyl methoxycinnamate (OMC), usado em muitos protetores solares, também pode perturbar o funcionamento das hormonas quando em elevadas quantidades.



A Comissão Europeia identificou uma lista de 26 substâncias suscetíveis de causarem alergias. Os cosméticos que as incluem devem ser evitados por pessoas com pele sensível ou com tendência a alergias, e por crianças até aos 3 anos.

Os produtos que anunciam butylphenyl methylpropional na composição são dos mais suscetíveis a causar irritações e a induzir sensibilidade para alergias.

Outros, como os antitranspirantes, contêm sais de alumínio, mas não está demonstrado que sejam prejudiciais para a saúde. Os sais de alumínio podem adulterar o resultado das mamografias ao causarem o aparecimento de manchas, que erradamente se associam ao cancro. Para evitar más interpretações, evite usar antitranspirantes quando fizer o exame.

Escolha pelo rótulo

Na altura de escolher um cosmético, não se fixe no preço nem se deixe influenciar pela publicidade. Nem sempre o produto mais caro e com embalagens mais bonitas ou com elementos naturais é o melhor. Preocupe-se com a informação dos ingredientes no rótulo.

Na maioria dos casos, a água é o ingrediente principal dos produtos, por isso, vem no topo da lista do rótulo. Os ingredientes com concentração superior a 1% têm de ser indicados por ordem decrescente de quantidade.

Evite produtos que apresentem fragrâncias no início da lista dos componentes. Os corantes vão aparecer no fim e começam sempre pela designação CI, seguida de um número. Os conservantes estão presentes em quase todos os cosméticos, por isso não se deixe influenciar pela referência “sem parabenos”, que não significa produto isento de conservantes.