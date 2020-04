De acordo com informação divulgada hoje pela administração norte-americana, o Departamento de Estado e a agência para a ajuda ao desenvolvimento dos Estados Unidos da América USAID aprovaram, para este fim, um envelope financeiro inicial de 274 milhões de dólares, além dos cerca de 90 milhões de dólares (83 milhões de euros) já destinados a várias agências das Nações Unidas.

Entre estas agências estão a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Daquele valor cerca de 100 milhões de dólares (92 milhões de euros) são provenientes do fundo da USAID para as emergências de saúde e 110 milhões (101 milhões de euros) do fundo de apoio a catástrofes.

Os apoios serão disponibilizados a mais de 60 países, na sua maioria países africanos, entre os quais de contam os lusófonos Angola e Moçambique, que receberão 570 mil dólares (528 mil euros) e 2,8 milhões de dólares (2,5 milhões de euros), respetivamente.

O apoio a Angola destina-se a melhorar as comunicações, o acesso das populações a água e saneamento e à prevenção de infeções em algumas dos principais serviços de saúde do país.

Este valor soma-se à assistência de longa duração dos Estados Unidos ao país e que somou 1,48 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) nos últimos 20 anos.

Moçambique receberá 2,8 milhões de dólares em ajuda de emergência com os mesmo fins, valor que se soma aos 3,8 mil milhões de dólares (3,5 mil milhões de euros) em ajuda médica e 6 mil milhões de dólares (5,5 mil milhões de euros) em apoio ao desenvolvimento gastos no país nas últimas duas décadas.