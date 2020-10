"A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), de acordo com suas competências, tem vindo a intensificar, nos últimos dias, a sua atividade de fiscalização a nível nacional, no âmbito da verificação do cumprimento das regras estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde para minimizar os impactos provocados pela doença COVID-19", informa a autoridade em comunicado.

"Estas ações, que foram reforçadas na presente semana, têm como principais objetivos verificar as regras aplicáveis ao setor da restauração e similares e o normativo referente à venda e consumo de bebidas alcoólicas, assim como confirmar o cumprimento das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico", esclarece,

O foco foram, entre outros operadores económicos, os centros comerciais e as grandes superfícies comerciais.

Como balanço desta operação, a ASAE salienta o seguinte:

1.288 operadores económicos fiscalizados (de norte a sul do continente);

1 processo crime instaurado pela existência de géneros alimentícios anormais avariados;

46 processos de contraordenação instaurados;

Apreensões de 390 máscaras sociais no valor estimado de 1.000 euros;

Apreensão de 58 kg de produtos cárneos, no valor estimado de 500 euros.

Como principais infrações destacam-se 23 relacionadas com o incumprimento das regras da DGS para minimizar os impactos provocados pela pandemia, designadamente no que se refere às regras de ocupação, permanência e distanciamento físico nos locais abertos ao público, a falta do uso de máscaras ou viseiras para acesso ou permanência nos espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, assinalando-se ainda infrações relativas ao incumprimento de rotulagem de máscaras, falta de requisitos gerais e específicos de higiene, entre outras.

"A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e da saúde pública para proteção dos consumidores", conclui a nota.