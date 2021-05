No dia 20 de maio, às 15h00, como forma de assinalar o Dia Internacional dos Ensaios Clínicos, a Fundação Rui Osório de Castro organiza um "Conversas Sobre" fazer parte de um Ensaio Clínico.

Esta edição conta com a participação do Dr Ximo Duarte, médico pediatra do Serviço de Pediatria do IPOFG de Lisboa e com o testemunho de Margarida Amaral Rêgo, mãe do Manuel.

O "Conversas Sobre" é um projeto lançado há uns meses pela Fundação Rui Osório de Castro de sessões sobre um determinado tema, ligado à oncologia pediátrica, direcionadas para as famílias, doentes ou sobreviventes, orientadas por profissionais da área e que tendo em conta as circunstâncias impostas pela COVID-19 adotaram o formato de webinar.

A participação é gratuita, mas é necessário inscrever-se.