“O IPO [do Porto] vai entregar o primeiro galardão desta distinção ao doutor Jatin Shah, um dos maiores especialistas internacionais na área [do cancro] de cabeça e pescoço”, lê-se num comunicado divulgado esta quinta-feira por aquela unidade hospitalar.

O prémio Dr. José Guimarães dos Santos, criado este ano pelo IPO do Porto, em homenagem ao primeiro presidente do Conselho de Administração daquela instituição, que ocupou o cargo naquele órgão durante 19 anos consecutivos e que morreu em janeiro, vai ser entregue a Jatin Saha pelas 08:30 no Auditório principal do IPO do Porto.

Jatin Shah foi diretor do Serviço de Cabeça e Pescoço do Memorial Sloan Kettering Cancer Center (EUA), coordenou a equipa que tratou o ator Michael Douglas e é considerado uma “lenda viva que inspirou várias gerações de cirurgiões de cabeça e pescoço pela sua ilustre carreira ao longo de quase cinco décadas”, lê-se no mesmo comunicado.

Jatin Shah pertence ao conselho editorial de 18 revistas internacionais, publicou mais de 500 artigos científicos, é autor de 67 capítulos de livros e publicou dez livros em oncologia de cabeça e pescoço.

A criação da nova "alta distinção simbólica" com a chancela IPO “pretende distinguir individualidades de grande referência ou entidades coletivas (instituições parceiras, associações), para a instituição” e que tenham “contribuído positivamente” para a sua história e cultura.