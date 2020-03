O Ministério da Saúde espanhol deu conta esta segunda-feira de mais 812 mortos nas últimas 24 horas devido ao coronavírus SARS-COV-2, o que representa uma diminuição face aos dados de domingo, quando se registaram 838 mortos.

Espanha contabiliza, ao todo, 7.340 óbitos por COVID-19 desde o início da pandemia.

O aumento de casos surge no dia em que a imprensa espanhola noticia que Fernando Simón, chefe do departamento de alertas sanitários do governo espanhol, testou positivo para a infeção.

O número total de infetados em Espanha é agora de 85.195, mais do que os casos reportados na China (81.470).

Os números do Ministério da Saúde espanhol revelam ainda um aumento de 6.398 no número de infetados, menos do que os 6.549 novos casos anunciados no domingo.

O país tem neste momento 5.231 doentes em unidades de cuidados intensivos e 47.000 hospitalizados. Pelo menos, 16.780 pessoas já tiveram alta.

A Espanha é o segundo país no mundo com maior número de mortes, depois da Itália que tem 10.779 vítimas mortais em 97.689 casos registados até domingo.

Pandemia alastra em todo o mundo

A pandemia de covid-19 matou pelo menos 33.568 pessoas no mundo inteiro desde que a doença surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 08:00, a partir de dados oficiais.