“Estava a fazer pilates e comecei a sentir horríveis cãibras em todo o corpo”, começou por contar Vera Jordão, de 61 anos, que sentiu os primeiros sintomas da doença em janeiro de 2013 e foi diagnosticada 11 meses depois. De um mês para o outro, começou a sentir um “cansaço enorme” ao andar. “A fazer um quarteirão a direito ficava cansadíssima” e depois “foi tudo gradual”, até chegar à cadeira de rodas.

Os principais sintomas Os principais sintomas são fraqueza e atrofia muscular, cãibras, espasticidade, dificuldade em falar (disartria), dificuldade em engolir (disfagia) incluindo a saliva, falta de ar (dispneia) e labilidade emocional. Eventualmente todos os músculos esqueléticos são afetados e podem chegar ao estado de locked-in, em que nenhum músculo esquelético funciona. Nestes casos, a dependência é total e a comunicação é difícil ou impossível, mesmo com o olhar.

Em dezembro de 2011, Vera tinha perdido um irmão, vítima da doença, o que a fez desconfiar que também poderia estar a iniciar um processo semelhante. “Fui a um especialista no Hospital de Santa Maria, fiz uma eletromiografia e foi logo diagnosticada a doença”, disse, recordando as palavras do médico: “É um cenário igual ao do seu irmão”.

Quando ouviu estas palavras apanhou “um susto”, porque assistiu à “progressão rapidíssima” da doença no irmão. “Desde que a doença lhe foi diagnosticada até morrer foi um ano e meio, uma degradação total. Graças a Deus, eu não”, disse Vera Jordão, que continua a trabalhar e a valorizar todos os minutos do dia.

“Eu sou uma pessoa por natureza positiva, sempre fui e continuo a ser. Estou sempre bem-disposta, nem me lembro que estou doente”, contou. Vera confessou que vai “um bocadinho abaixo” quando percebe que deixou de conseguir fazer uma coisa que era importante para si, mas é só por “meia hora”.

“Não consigo fazer de uma maneira, faço de outra, é tudo uma conquista”, disse, com um sorriso. “Nunca tenho pena daquilo que perdi e agarro-me sempre àquilo que ainda tenho e quanto mais tempo a tiver, melhor”, comentou. Durante este percurso, houve “muitas mudanças importantes” na sua vida, entre as quais mudar de casa, que encarou sempre com uma atitude positiva: “Eu sei o estado em que posso ficar, mas vou começar já a chorar? Não, eu vivo o presente”.

Sobrevida pode atingir os 15 anos

A doença, que em cerca de 5 a 10% dos casos é hereditária, tem uma sobrevida entre três a cinco anos, mas há casos em que a progressão é mais lenta e os doentes vivem 10 a 15 anos.

A investigadora Dora Brites, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, disse que a esperança de vida não tem aumentado, porque “não há terapêutica” eficaz. “A doença é muito complicada, porque cada vez se chega mais à conclusão que a origem não é uma única. Há que provavelmente fazer terapêuticas combinadas dirigidas simultaneamente a vários alvos”, defendeu. Para esta investigadora, deveriam existir centros de referência para a Esclerose Lateral Amiotrófica.