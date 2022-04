O Eros Porto - Salão Erótico do Porto, que se realiza de 2 a 5 de junho, na Exponor, vai ter pela primeira vez uma área totalmente centrada na educação sexual, um dos principais objetivos desta edição. Com a área Sem Tabus, o único evento erótico nacional traz um espaço de psicoeducação, dinamizado por vários especialistas da sexualidade e com diversas atividades, com vista a promover uma vida sexual mais feliz e satisfatória.

Tal como explica Rafaela Rolhas, psicóloga, especialista em sexologia clínica e porta-voz do Eros Porto 2022, “a área da educação sexual ainda carece de algum empenho por parte das instituições competentes, o que faz com que, em última instância, as pessoas cresçam numa sociedade onde impera, sobretudo, ideias castradoras e rígidas acerca da sexualidade”. Para a especialista, tal situação “acarreta um peso muito grande na perpetuação de mitos, estereótipos e na repercussão de uma informação parca, muitas vezes errada, que fomenta vidas sexuais pouco satisfatórias”.

Por isso, o Eros Porto, que desde a sua primeira edição tem apostado em conteúdos informativos, educacionais e de sensibilização, reforça esta oferta, com a introdução da nova área Sem Tabus, onde o convite é para despir-se de preconceitos e encarar com naturalidade o que é simplesmente natural. E juntar o conhecimento ao entretenimento acaba por trazer vantagens: “Não só torna a partilha de conhecimentos muito mais divertida, como a probabilidade que a mesma seja retida, integrada e partilhada é maior”, sublinha a porta-voz do evento, que terá a seu cargo o consultório de sexologia e alguns dos workshops.

Consultório e aulas

Apesar de hoje existir um acesso facilitado a informação, com o recurso à Internet e às novas tecnologias, tal não significa que a mesma seja fidedigna ou que as pessoas saibam distinguir a informação verdadeira e validada cientificamente de uma informação errónea.

Para dissipar dúvidas, quebrar mitos e estereótipos, o Eros Porto vai contar com um Consultório de Sexologia, a cargo de Rafaela Rolhas, especialista que conta também com formação em intervenção psicológica com a população LGBTI e faz atendimento individual e em casal, nas modalidades online e presencial. A especialista vai estar disponível para responder a questões, questionar tabus e desconstruir ideias que estejam a interferir no caminho de uma vida sexual feliz.

A Sem Tabus traz ainda “aulas” sobre temas diversificados nos formatos de workshops, palestras ou conferências, para que se possa abranger várias áreas da sexualidade. O objetivo é não cingir-se apenas a um lado mais biológico ou ”mecânico”, mas também à dimensão afeto-relacional que, muitas vezes, tende a ser esquecida ou colocada de parte.

Assim, na área Sem Tabus serão abordadas as questões LGBTI e da diversidade sexual, um tema cada vez mais em destaque, a sexualidade e os afetos na presença do VIH, a mastrubação feminina, o sexo anal ou os brinquedos sexuais, num reforço positivo à liberdade de explorar novas situações, a sós ou em casal, entre muitos outros assuntos.

Tudo sobre brinquedos eróticos

Os brinquedos eróticos têm muitas formas, funções e cores, numa elevada variedade que, muitas vezes, provoca dúvidas no momento de escolher a opção mais adequada. São entretenimento, mas também contribuem para a saúde e satisfação sexual. Por isso, o espaço EroticToc propõe uma viagem pelo mundo fantástico destes aparelhos, para ver, tocar e aprender.

Porque há os que são mais indicados para mulheres, homens ou casais, os que têm duplas ou triplas funções, os que podem ser utilizados na água, os que têm comando à distância, ligação USB ou funcionam também com apps, a escolha pode ser difícil. Para ajudar não só na escolha, como utilização, o espaço EroticToc disponibiliza consultoria, para esclarecer todas as dúvidas, aulas para utilização criativa e, porque uma imagem vale por mil palavras, um palco interativo, onde os artistas vão demonstrar ao vivo o funcionamento dos brinquedos e complementos eróticos.

Nesta 14ª edição do Eros Porto voltam as últimas novidades do entretenimento adulto, educação sexual, artes eróticas, práticas sexuais e artigos para a intimidade, assim como os principais artistas e especialistas nacionais e internacionais. Sem Tabus, Inocente, Marota, Perversa e LGBTI são as diferentes áreas do certame, cada uma com uma oferta diferenciada, mas complementar, com os elementos essenciais para que todos possam alcançar uma sexualidade mais saudável e satisfatória.