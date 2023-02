Um grupo de enfermeiros do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB) reuniu-se hoje junto à entrada do hospital da Covilhã para exigir uma reunião com a administração e a “correta” contagem do tempo de serviço.

O protesto foi comvocado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que acusa a administração do CHUCB de não responder aos pedidos de reunião e de não estar a aplicar a lei que regulamenta a contagem do tempo de serviço de forma adequada. “Aquilo que está a acontecer aqui no CHUCB é o aprofundamento de injustiças e de desigualdades”, referiu em declarações aos jornalistas a coordenadora regional do SEP em Castelo Branco, Conceição Rodrigues. A dirigente sindical também manifestou a sua indignação por o conselho de administração do CHUCB não ter dado, até agora, qualquer resposta ao pedido de reunião que foi feito pelo SEP após a entrada em vigor do decreto-lei. Segundo defendeu, o objetivo desta estrutura sindical é “ajudar” a esclarecer situações relativas à aplicação de retroativos a 2018 e que estão a ter interpretações distintas. No caso do CHUCB, defendeu a dirigente sindical, a lei não está a ser, nem bem interpretada, nem corretamente aplicada. Conceição Rodrigues detalhou que a situação está a penalizar cerca de 200 dos quase 400 enfermeiros desta unidade. “Queremos que as situações que ainda não estão resolvidas e que vêm aprofundar as injustiças entre enfermeiros (…) sejam efetivamente tratadas e resolvidas para que de, uma vez por todas, a casa fique arrumada”, disse. Conceição Rodrigues considerou ainda que é urgente que a reunião com a administração do CHUCB ocorra porque é preciso esclarecer de “viva voz” outras situações que surgiram entretanto. “Ainda agora acabei de saber que, incrivelmente, esta casa até os pontos de 2018 já está a retirar a todos os enfermeiros. Não sabemos porquê e há aqui situações que ainda não conseguimos encontrar explicação para o que está a acontecer”. Anunciou ainda que se o CHUCB não marcar uma reunião para discutir estes assuntos, os enfermeiros avançam para uma greve de um dia, a 17 de fevereiro. O CHUCB tem sede na Covilhã e integra o Hospital Pêro da Covilhã e o Hospital do Fundão, abrangendo ainda a área do concelho de Belmonte, no distrito de Castelo Branco. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram