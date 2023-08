A enfermagem desempenha um papel essencial no sistema de saúde, garantindo cuidados de saúde, segurança e bem-estar aos utentes. Ainda assim, apesar deste papel e importância vital, os enfermeiros muitas vezes não se envolvem de forma significativa na vida política e nas decisões que afetam diretamente a sua própria classe.

É crucial que os enfermeiros portugueses se tornem mais ativos e atentos à vida política, tanto externa como interna à classe. A Ordem dos Enfermeiros desempenha um papel essencial na regulamentação da profissão e na defesa dos interesses dos enfermeiros e da população. A participação no processo eleitoral da Ordem dos Enfermeiros é uma oportunidade para a classe se unir e garantir que as suas vozes são ouvidas em questões fundamentais que influenciam o seu trabalho diário e o futuro da profissão.

Um dos principais motivos para o envolvimento ativo dos enfermeiros nas decisões da classe é a defesa dos seus direitos e interesses. Participando nos processos eleitorais da classe, os enfermeiros podem eleger quem os irá representar, de acordo com os seus ideais e opiniões.

Outro aspeto crucial é a promoção do reconhecimento da profissão. O envolvimento dos enfermeiros na vida política fortalece a imagem da enfermagem como uma profissão essencial, valorizando o seu papel no sistema de saúde e na sociedade em geral.

A participação ativa na vida política possibilita a influência nas políticas de saúde. Os enfermeiros são os profissionais que mais tempo passam com o utente, conhecendo diretamente as necessidades e desafios que este enfrenta no sistema de saúde. A sua visão é valiosa para melhorar as políticas de saúde, como também a prestação de cuidados de saúde, tornando-as mais realistas e efetivas. Sem a voz ativa dos enfermeiros, corre-se o risco de serem tomadas decisões sem considerar as implicações práticas na prestação de cuidados de saúde e nas condições de trabalho dos profissionais de enfermagem.

A participação política pode ajudar a consolidar a imagem da enfermagem como uma profissão altamente especializada e essencial para o funcionamento eficiente dos serviços de saúde.

É também muito importante ressalvar que o envolvimento político não se limita às eleições da Ordem dos Enfermeiros. Os enfermeiros também devem estar presentes noutras esferas políticas, como apoiar candidatos que se comprometam a defender políticas de saúde mais abrangentes, participar de debates e discussões sobre questões relacionadas à saúde e procurar entender os programas políticos de diferentes partidos em relação à saúde e à enfermagem.

Existem algumas medidas práticas que podem ser adotadas de forma a encorajar o envolvimento dos enfermeiros na vida política e nas decisões da própria classe:

Apoio Institucional: A Ordem dos Enfermeiros deve atuar como facilitadora, incentivando e apoiando a participação política dos enfermeiros. Consciencialização e Educação: Promover a consciencialização sobre a importância do envolvimento político e fornecer informações claras sobre os processos eleitorais e políticos aos enfermeiros; Mobilização: Estimular a participação dos enfermeiros em debates, fóruns e eventos relacionados à saúde e à política, incentivando a troca de ideias e experiências; Formação: Oferecer formações que desenvolvam habilidades de liderança e advocacia para que os enfermeiros possam representar efetivamente a sua classe e as suas necessidades;

Em suma, é fundamental que os enfermeiros percebam o poder que possuem para moldar o futuro de sua profissão. O envolvimento ativo na vida política, é uma oportunidade de garantir que as suas vozes sejam ouvidas, as suas necessidades atendidas e as suas contribuições reconhecidas. De realçar que apenas cerca de 4% dos enfermeiros militam num partido e que apenas uma pequena minoria é ativa. Somente com a participação ativa e consciente dos enfermeiros é que poderemos avançar para uma saúde mais eficiente e humanizada em Portugal.

A participação política ativa é um passo crucial em direção a um sistema de saúde mais eficiente, inclusivo e voltado para o bem-estar de todos.