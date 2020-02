A empresa de soluções sanitárias OLI acaba de vencer o IF Design Award 2020, considerado o Óscar do Design, com a solução "Easy Move", na categoria de banho. O galardão será entregue em maio durante a cerimónia de gala, que se realizará em Berlim, na Alemanha.

O Easy Move é uma gama de estruturas que permite ao utilizador ajustar a altura do sanitário (até 15 cm) e do lavatório (até 30 cm), através de um comando, simplificando assim a vida de crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida e aumentando a funcionalidade e o conforto na casa de banho.

Esta solução é compatível com todos os sanitários suspensos. O motor exerce uma força de elevação de 600 kg, sendo o som do motor quase impercetível durante a operação. A velocidade de movimento é de 2,8 cm por segundo, permitindo que a sanita e o lavatório se movam rapidamente ao longo da estrutura.

"Com esta distinção, a OLI vê reconhecida a sua aposta na inovação. Saliente-se que a empresa sediada em Aveiro é uma das portuguesas que mais patenteia na Europa, tendo atualmente 45 patentes ativas. Anualmente, investe 1,5 milhões de euros em Investigação e Desenvolvimento com o objetivo de contribuir para uma casa de banho hidricamente sustentável e inclusiva no acesso às instalações sanitárias", informa a OLI em comunicado.

"A OLI, que é líder ibérica na produção de autoclismos, acredita na casa de banho sem desperdício de água, com autonomia, conforto e segurança para todos", acrescenta.