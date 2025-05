Ana Escoval, Professora Catedrática Jubilada da ENSP (NOVA) e vogal da Direção da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar, analisa as propostas dos partidos para as legislativas de 18 de maio, destacando a necessidade de inovação, integração de cuidados, racionalização de recursos e reforço da cooperação público-privada como eixos centrais para a transformação e sustentabilidade do SNS

Da leitura dos programas, ficamos com a ideia, que estamos perante o velho ditado “muita parra, pouca uva”. Vou olhar 3 dos diferentes Programas colocados à nossa disposição. Na AD, às propostas falta consistência, debate publico e evidência. E ainda, que no vasto número de objetivos, talvez haja 2 sobre os quais importa atermo-nos: as parcerias público privadas (PPP) e os sistemas locais de saúde, englobando público, privado e social. Confuso, mas importante para o debate. No que ao PS respeita, falta enfase nos CSP e não há referência ao Plano Nacional de Saúde (PNS), instrumento fundamental de uma política de saúde. Também não é claro sobre como deve ser tratada a relação entre o Público e o Privado e isso seria fundamental, pois não importa só defendermos o SNS, mas sim explicitar como fazê-lo. Nenhum dos programas enfatiza a questão fundamental da saúde pública, nem tão pouco nos deixam tranquilos sobre a posição que defendem no que à premente discussão sobre a compatibilização entre gastos em defesa e políticas sociais, diz respeito. No que se refere ao CHEGA, dizem que pretendem atualizar o “Plano Nacional de Vacinação, garantindo a disponibilidade de vacinas essenciais, sobretudo para a população infantil, e organizar campanhas de vacinação abrangentes, incluindo campanhas educativas que esclareçam sobre a importância da prevenção.” Se há área onde Portugal dá cartas é no PNV, que desde há 60 anos, nos permite termos os indicadores extraordinários que temos. Uma outra questão é o que dizem pretender “Evoluir o Serviço Nacional de Saúde para um Sistema Nacional de Saúde, com a integração de todo o Sector Público, privado e Social, formalizando parcerias público-privadas estratégicas para otimizar recursos e garantir uma prestação de serviços mais eficaz, rápida e de qualidade.”. Não existem Sistemas Nacionais de Saúde, mas sim Sistemas de Saúde em cada um dos países do mundo. Interessa-lhes a confusão entre SNS e SNS. Em termos pessoais, os 5 pontos que gostaria que estivessem presentes na elaboração das propostas dos principais partidos políticos, no que se refere às políticas de saúde e sociais são os abaixo indicados. Gostaria, no entanto, de mais do que palavras e intenções, nos explicassem como pretendem levá-los a bom porto. Acesso e Equidade Garantir que todos os cidadãos têm acesso a serviços de saúde e respostas sociais de qualidade, independentemente da sua condição socioeconómica, localização geográfica ou outras circunstâncias. Apoiar as populações vulneráveis, incluindo idosos, pessoas com deficiência, crianças e comunidades em risco social. Gestão e Sustentabilidade Propor fontes de financiamento estáveis e sustentáveis para o sistema de saúde e programas sociais, incluindo possíveis melhorias na captação de impostos ou parcerias público-privadas. Promover transparência na gestão dos recursos e mecanismos de participação cidadã na formulação e avaliação das políticas. Qualidade, Eficiência e Inovação Melhorar continuamente a qualidade dos serviços de saúde e sociais, investindo na formação e capacitação dos profissionais, infraestruturas e tecnologia. Incentivar o uso de tecnologias digitais para melhorar o acesso, a gestão e a eficiência dos serviços. Prevenção, Promoção e Integração Investir em campanhas de prevenção, educação em saúde e promoção de estilos de vida saudáveis. Promover uma abordagem integrada entre saúde, assistência social e outros setores, garantindo uma rede de apoio mais coordenada e eficiente. Investir em saúde Não é apenas uma escolha ética, mas também uma decisão estratégica e económica inteligente que beneficia tanto os indivíduos quanto a sociedade como um todo, promovendo um futuro mais saudável e próspero para todos. Por isso, importa garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. A relação entre a gestão da saúde e os orçamentos públicos com foco em “objetivos de bem-estar” é um tema relevante e complexo, mas alguns países já começaram a implementar programas orçamentais, transversais e orientados para a criação de valor, medida através de indicadores de sucesso. Financiar e investir em saúde é fundamental para o bem-estar da população e para o desenvolvimento de um sistema de saúde efetivo e, vários são os indicadores que nos podem ajudar a avaliar o desempenho e a efetividade dos investimentos em saúde, pelo que devemos poder: Garantir saúde e bem-estar para todos; Reduzir a taxa de mortalidade global; Acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos; Erradicar as epidemias de VIH, tuberculose e outras doenças; Promover a saúde mental e o bem-estar; Alcançar a cobertura universal de saúde.

aceda aqui