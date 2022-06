Fumar prejudica gravemente a saúde das pessoas fumadoras. A exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa, em veículos, nos locais de trabalho e em espaços públicos fechados é um grave risco para a saúde dos não fumadores expostos, não existindo um limiar seguro de exposição, segundo dados partilhados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) no âmbito do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo.

Avalie o seu grau de dependência da nicotina com este teste:

Quanto tempo depois de acordar fuma o seu primeiro cigarro? Nos primeiros 5 minutos (Cotação: 3)

6 – 30 minutos (Cotação: 2)

31 – 60 minutos (Cotação: 1)

Após 60 minutos (Cotação: 0) Custa-lhe não fumar em locais onde é proibido? Sim (Cotação: 1)

Não (Cotação: 0) Qual o cigarro que seria mais difícil para si deixar de fumar? O primeiro da manhã (Cotação: 1)

Qualquer outro (Cotação: 0) Quantos cigarros fuma por dia? 10 ou menos (Cotação: 0)

11 – 20 (Cotação: 1)

21 – 30 (Cotação: 2)

31 ou mais (Cotação: 3) Fuma mais nas primeiras horas depois de acordar, ou no resto do dia? Nas primeiras horas (Cotação: 1) No resto do dia (Cotação: 0) Se estiver muito doente, de cama, fuma ou não? Sim (Cotação: 1) Não (Cotação: 0)

Resultados:

(0-3) dependência baixa

(4-6) dependência média

(7-10) dependência alta

Outras conclusões

Há pessoas que podem ter uma dependência psicológica do tabaco elevada, apesar de apresentarem uma pontuação baixa neste teste, dado que este mede fundamentalmente a dependência física.

Nestas situações o descondicionamento comportamental é muito importante.

Faça um registo do tabaco que fuma durante um dia. Se ao fim de semana fumar de modo diferente dos restantes dias da semana faça um registo diário também para esses dias.

Registe a hora a que fuma cada cigarro, as circunstÂncias em que o fumou e o prazer ou satisfação que sentiu, usando uma escala de 1 a 5.

Chegará à conclusão que alguns cigarros lhe dão mais prazer que outros. Muitos são fumados por rotina, às vezes sem se aperceber, apenas porque habitualmente os fuma em determinadas circunstâncias. Estes serão os mais fáceis de abandonar. Analise as circunstâncias em que fuma os cigarros que lhe dão mais prazer e prepare-se mentalmente para o que deve fazer nessas circunstâncias, se sentir vontade de fumar.

Com o passar do tempo, os momentos em que sentirá uma forte vontade de fumar passarão a ser cada vez mais raros.

Uma vez que pare de fumar, deve abster-se de voltar a fumar, nem mesmo um único cigarro ou aspiração de fumo. Se ceder a essa tentação, aumentará a probabilidade de recair.

