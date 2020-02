Em comunicado, a Direção-Geral da Saúde (DGS) refere que ambos os casos suspeitos (o 9.º e o 10.º registados em Portugal, sendo uma criança regressada da China que foi encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e outro doente que foi dirigido para Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto) foram sujeitos a análises pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas.

Noutro comunicado enviado hoje, a DGS revela que foi validado um 11.º caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (covid-19) em Portugal.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

“Trata-se de uma doente que foi encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de São João”, segundo a DGS, e que ficará a aguardar os resultados das análises.

Este é um dos hospitais de referência para os casos de covid-19, à semelhança do Curry Cabral e Dona Estefânia, em Lisboa.

Já houve em Portugal outros oito casos suspeitos, que não se confirmaram.

O coronavírus Covid-19 provocou 1.775 mortos e infetou cerca de 71.300 pessoas a nível mundial.

A maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detetada no final de 2019.

Além de 1.770 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão, um em França e um em Taiwan.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), há 45 casos confirmados na União Europeia e no Reino Unido.