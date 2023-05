As doenças da tiroide atingem cerca de uma em cada 10 pessoas em Portugal, mas estão subdiagnosticadas. Se está a tentar engravidar e ainda não conseguiu, o mau funcionamento da tiroide pode estar entre os motivos pelos quais ainda não cumpriu o seu sonho. O bom funcionamento da glândula da tiroide é essencial para a fertilidade de homens e mulheres e para uma gravidez e saúde fetal sem sobressaltos.

De acordo com a Paula Celada, ginecologista do IVI Valência, as mulheres em idade reprodutiva sofrem, muitas vezes, de alterações da glândula da tiroide que podem resultar numa produção excessiva da hormona da tiroide (hipertiroidismo) ou menor (hipotiroidismo). "Quando falamos de hiper ou hipotiroidismo, observamos, com frequência, alterações no ciclo menstrual das mulheres que, por vezes, produzem ciclos anovulatórios. Estas alterações causam maior dificuldade em conseguir uma gravidez espontânea", explica.

Além disso, o bom funcionamento da glândula da tiroide afeta a gravidez. "O hipotiroidismo não tratado está associado a uma maior taxa de aborto, descolamento da placenta, pré-eclâmpsia ou baixo peso das crianças no momento do parto. Também está comprovado que existe uma associação entre hipotiroidismo e neurodesenvolvimento fetal", acrescenta a médica.

Por outro lado, embora seja mais frequente entre as mulheres, o hipotiroidismo também afeta os homens, uma vez que tem impacto na qualidade dos espermatozoides, podendo alterar a morfologia e motilidade dos espermatozoides. Tudo isto diminui a fertilidade masculina.

Diagnóstico e tratamento

A especialista esclarece que diagnosticar e tratar patologias da tiroide é muito simples. Em primeiro lugar, um exame de sangue pode determinar se há alguma anormalidade na atividade da glândula da tiroide, seja por excesso ou por diminuição de função. Quanto ao tratamento, o funcionamento pode simplesmente ser restaurado com um suplemento hormonal, para que as funções se recuperem normalmente.

Em relação às mulheres que querem ser mães, Paula Celada é otimista: "Muitas vezes, a mera normalização da função da tiroide devolve a fertilidade às pacientes que conseguem alcançar a gestação espontaneamente. No caso de haver algum problema adicional de fertilidade ou de não se conseguir uma normalização do ciclo ovulatório, será possível alcançar uma gravidez com tratamentos de reprodução assistida ou através da fertilização in-vitro”.

Para aliviar os problemas de fertilidade masculina, técnicas como a fertilização in vitro com ICSI (injeção intracitoplasmática de espermatozoides) podem ser a solução, permitindo a seleção dos melhores espermatozoides para fertilizar os óvulos.

Uma vez alcançada a gravidez, a mulher deve ir ao seu endocrinologista para ajustar as doses do tratamento da tiroide, que podem variar ao longo da gravidez. "Com um bom diagnóstico e com um bom tratamento da patologia da tiroide, conseguimos alcançar uma gravidez sem qualquer risco, quer para a mãe, quer para o bebé", conclui a médica.