“Apesar de a pausa de verão ser sinónimo de descanso, é importante cuidar da saúde do coração mesmo no período de férias. É crucial garantir a hidratação, não exagerar nos alimentos ricos em açúcar, gordura e sal, evitar o consumo excessivo de álcool e não fumar. Além disso, é importante continuarmos ativos, caminhar ou participar em atividades recreativas são excelentes opções para manter o coração saudável. Estes fatores são importantes não só para o coração, como para o bem-estar geral”, afirma Rita Calé Theotónio, presidente da APIC e médica especialista em Cardiologia.

Com as medidas preventivas, reduz-se a probabilidade de desenvolver ou agravar a doença coronária, uma condição caracterizada pela acumulação de depósitos de gordura no interior das artérias que fornecem sangue ao coração. Esses depósitos causam um estreitamento ou obstrução das artérias, o que provoca uma diminuição dos níveis de oxigénio e nutrientes que chegam às células do músculo cardíaco. As principais manifestações da doença coronária são a angina de peito e o enfarte agudo do miocárdio.

“As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte em Portugal e no mundo. É necessário continuar a consciencializar a população de que a rotina influencia diretamente a saúde. O coração não tira férias e, independentemente da circunstância, devemos continuar atentos a sinais como dores no peito; náuseas; vómitos; falta de ar e ansiedade. Não pode existir o “deixar para depois” quando nos referimos ao nosso coração, sendo essencial continuar regrado na toma de medicação e no agendamento de consultas”, finaliza Rita Calé Theotónio.

Sintomas a estar atento

Dor no peito, suores, náuseas, vómitos, falta de ar e ansiedade são sintomas de alarme para o enfarte agudo do miocárdio. Na presença destes sintomas é importante ligar imediatamente para o número de emergência médica – 112 – e esperar pela ambulância. A via verde coronária tem uma cobertura nacional podendo ser ativada 24 horas por dia, todos os dias da semana, mesmo em tempo de férias.

Para evitar um enfarte é importante adotar um estilo de vida saudável: não fumar; reduzir o colesterol; controlar a tensão arterial e a diabetes; fazer uma alimentação saudável; vigiar o peso, evitar o sedentarismo e o stress.