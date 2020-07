Viver com Doença Inflamatória do Intestino (DII) é algo com que vamos ter de aprender a conviver para o resto da vida, porque tanto a doença de Crohn como a colite ulcerosa são patologias crónicas e autoimunes.

O cansaço, as diarreias, as hemorragias, os internamentos, as cirurgias, os tratamentos e muitas outras preocupações vão acompanhar-nos sempre. Mas hoje a qualidade de vida em DII também é uma realidade.

Assista à conversa de Marina Caldas com Maria Marchante, uma jovem que apesar da patologia diz sim à alegria todos os dias.