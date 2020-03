O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) recomendou hoje que só devem ser encerradas escolas públicas ou privadas por determinação das autoridades de saúde, uma posição saudada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que confirmou que o encerramento será feito de forma casuística "analisando o risco, caso a caso, situação a situação".

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Para o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, o anúncio feito hoje é “uma não decisão”.

“Eu acho que provavelmente não estão a tomar as decisões mais corretas atendendo à gravidade da situação”, disse Manuel Pereira, lembrando as conversas recentes com professores italianos que têm defendido que a situação no seu país poderia ser diferente se tivessem sido tomado medidas mais cedo.

À Lusa, Manuel Pereira recordou os apelos feitos por colegas italianos: “O que sistematicamente me dizem é que ´é preciso que em Portugal não cometam os mesmos erros que cometemos em Itália. É preciso não esperar que a situação fique incontrolável para tomar decisões mais fundamentalistas´. E o que está a acontecer é que aqui em Portugal corremos o risco de estar a tomar decisões caso a caso”.