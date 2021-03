A Tuberculose transmite-se via inalatória. Ou seja, quando um doente com Tuberculose respira, fala, tosse ou espirra pode libertar no ar grandes quantidades de bacilos, que conseguem ficar suspensos no ar durante várias horas.

Quando inaladas por outro indivíduo, estes bacilos podem depositar-se nos pulmões.

Quando os bacilos inalados durante a inspiração alcançam e se depositam nos pulmões, pode ocorrer uma das seguintes situações:

O tratamento tem efeitos secundários?

Os fármacos utilizados no tratamento da Tuberculose são, na maioria dos casos, bem tolerados. O efeito secundário mais frequente é a intolerância gastrointestinal. Mais raramente, podem surgir efeitos mais graves como: reações alérgicas cutâneas, efeitos tóxicos sobre o fígado, aumento do ácido úrico, alterações sanguíneas, como anemia ou redução do número de plaquetas e dores articulares.

Na suspeita de algum efeito secundário ou queixa relacionada com a terapêutica, o doente deve procurar o seu médico, sendo este último, a decidir sobre possíveis alterações ou suspensões terapêuticas.

Onde é feito o tratamento?

O seguimento dos doentes com Tuberculose, o rastreio de conviventes e o tratamento da doença é feito preferencialmente nos Centros de Diagnóstico Pneumológico (CDP), espalhados por todo o país.

O médico de família faz a avaliação inicial do doente, referenciando-o ao CDP da área de residência ou a um serviço hospitalar de Pneumologia, caso considere necessário.

A maioria dos casos de Tuberculose é tratada em regime ambulatório. O internamento só é proposto quando as condições clínicas assim o exigem, pela gravidade da doença e/ou mau estado geral do doente e nos doentes bacilíferos sem condições sociais/psicológicas para restrição do contágio ou cumprimento da medicação prescrita.

Geralmente, os doentes são tratados em regime de toma observada diretamente (TOD), o que significa que o doente se dirige diariamente ao CDP para administração da terapêutica. A TOD permite não só a confirmação do rigoroso cumprimento da medicação, como a avaliação dos possíveis efeitos secundários.

Quais os sintomas da tuberculose?

Na maioria dos casos, as queixas não são inicialmente valorizadas, pois não são específicas perpetuando-se e agravando-se ao longo do tempo, de forma indolente.

Na Tuberculose Pulmonar, os principais sintomas são cansaço fácil, perda de apetite, fraqueza, emagrecimento, suores noturnos, febre habitualmente baixa de predomínio vespertino e tosse persistente frequentemente acompanhada por expetoração que pode conter sangue.

Na Tuberculose Extra-Pulmonar existem queixas muito variadas, dependentes do órgão atingido.

Qual a probabilidade de contágio?

A probabilidade de ficar infetado depende sobretudo do número de bacilos e do tempo de exposição aos mesmos. Estima-se que cerca de 10 em cada 100 pessoas infetadas vêm a desenvolver sintomas ao longo da vida (Tuberculose doença).

Isto acontece particularmente nos dois primeiros anos que se seguem ao contágio e em determinadas condições que tornam as pessoas mais suscetíveis: extremos etários (crianças e idosos), desnutrição, infeção pelo vírus da SIDA, diabetes, cancro e medicação que comprometa as defesas naturais, como por exemplo a quimioterapia ou o uso prolongado de corticoides.

Só os pulmões são atingidos pela doença?