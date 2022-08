Dias de calor pedem gelados. Mas, quando os está a comer, sente sensibilidade dentária?

É oficial: o verão chegou e as férias são finalmente uma realidade! Estes dias são sinónimo de descanso, convívio, amigos, comida e muitos refrescos. Existem poucas coisas que nos possam aborrecer, mas quando esta situação acontece, é difícil alguém ficar indiferente: sentir sensibilidade dentária.

A sensibilidade dentária caracteriza-se por uma dor aguda ao trincar um gelado, neste caso, ou a ingerir bebidas muito quentes. Este desconforto pode estar associado a várias patologias dentárias e ocorre quando o dente sofre um desgaste, recessões gengivais ou fraturas, ficando a segunda camada do dente (a dentina) exposta. A dentina é responsável pela proteção da polpa dentária, o que significa que quando temperaturas extremas atingem este tecido, a mesma envia sinais aos nervos presentes na polpa dentária, provocando aquilo que conhecemos por sensibilidade dentária. Assim, o momento em que sentimos a dor aguda acontece quando o gelado (o frio) ou o chá (muito quente) entra em contacto com a dentina.

Aurica Ciobanu, Higienista Oral no Instituto de Implantologia®. créditos: Divulgação

A verdade é que hoje em dia já não existem motivos para isto ser um problema na vida de alguém. No Instituto de Implantologia® dizemos muitas vezes aos nossos pacientes que os cuidados começam em casa, nas rotinas de cada um.

A melhor forma de se prevenir a sensibilidade dentária é com bons hábitos de higiene oral e isto depende apenas de cada um de nós. Este é sem dúvida o maior conselho que partilhamos diariamente, dado que estes hábitos permitem prevenir o aparecimento de doenças dentárias e gengivais.

Além de uma boa escovagem dentária, o uso de uma escova sem uma dureza excessiva é imprescindível para evitar as recessões gengivais ou o desgaste do esmalte. Apesar de poder haver tendência para se utilizar pastas branqueadoras na esperança de que as mesmas possam melhorar a cor dos dentes, devemos evitá-las, pois contêm agentes erosivos que quando usadas em excesso poderão desgastar o esmalte dentário. O bruxismo também provoca o desgaste do esmalte, assim como a exposição da dentina. Se usar uma goteira durante a noite, não se esqueça de a utilizar mesmo durante o período das férias.

Atualmente, não existem motivos para alguém não se deliciar com um bom gelado e estragar as férias por uma questão que pode ser muito simples de se resolver. Se sofre de sensibilidade dentária, não adie uma consulta com o seu médico dentista ou higienista oral e descubra o que poderá estar associado a essa dor.