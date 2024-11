Dados da International Diabetes Federation (IDF) revelam a magnitude do desafio: em 2021, 537 milhões de adultos viviam com diabetes, número que se prevê que atinja os 643 milhões em 2030 e 783 milhões em 2045. Em Portugal, segundo o relatório anual do Observatório da Diabetes 2023, mais de um milhão de portugueses vive com a doença, o que evidencia a sua relevância a nível nacional.

A diabetes e a saúde oral estão intrinsecamente ligadas. Cuidar do sorriso é fundamental para o bem-estar geral. A periodontite, uma inflamação gengival que pode levar à perda dos dentes, é uma preocupação significativa, especialmente para as pessoas com diabetes. A hiperglicemia dificulta o combate a infeções, tornando as gengivas mais vulneráveis. A periodontite, por sua vez, pode dificultar o controlo da glicemia, criando um círculo vicioso prejudicial.

Diogo Castro Diretor Clínico na Clínica Médis Diogo Castro Diretor, Clínico na Clínica Médis. créditos: Divulgação

Por isso, manter uma boa higiene oral é a primeira linha de defesa. Neste contexto, a Clínica Médis destaca alguns hábitos essenciais:

Escovar os dentes: duas vezes ao dia com uma pasta de dentes com flúor.

Usar fio dentário e escovilhão: diariamente.

Visitar o médico dentista regularmente: para consultas de rotina e rastreio.

Recomendações para pessoas com diabetes:

Controlar a glicemia: manter os níveis de açúcar no sangue controlados é fundamental para a saúde oral e geral.

Informar o médico dentista sobre a doença: uma comunicação honesta é fundamental. É essencial partilhar informações sobre o tratamento, níveis de glicemia e outras condições de saúde relevantes.

Evitar o tabaco: o tabagismo é das principais causas de periodontite e agrava outras complicações da diabetes.

Alimentação saudável: uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e nutrientes, contribui para a saúde oral e o controlo da glicemia.

Atenção aos sinais de alerta: o sangramento na gengiva, mau hálito persistente e mobilidade dos dentes podem ser sinais de periodontite.