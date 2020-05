Em relação aos casos recuperados, Graça Freitas adiantou que continuam a ser “acompanhados pelo seu médico até este considerar que o episódio de doença está encerrado, mesmo que tenham ido para o domicílio”.

Questionada sobre o aumento das mortes relacionadas com outras causas, a diretora-geral da Saúde disse que “desde o dia 14 de abril” que “não se nota qualquer alteração do padrão da mortalidade para todas as causas não covid-19 e para todas as idades de acordo com o esperado para esta altura do ano. Há uma constância”.

Ainda assim, a DGS está a “codificar” as causas de morte ocorridas este ano.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 263 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.105 pessoas das 26.715 confirmadas como infetadas, e há 2.258 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.