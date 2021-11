Os dez chefes de equipa de cirurgia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, apresentaram uma carta de demissão devido à "insuficiência das equipas" no serviço e na urgência, adiantou hoje à Lusa o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos.

"Hoje chegou ao nosso conhecimento uma carta de demissão da totalidade dos chefes de equipa de cirurgia do Hospital de Santa Maria", disse Jorge Roque da Cunha, solidarizando-se com os médicos. O dirigente sindical adiantou que "há vários meses" que os profissionais de saúde têm chamado a atenção para "a insuficiência das equipas, não só a nível do serviço de urgência como também no próprio serviço". "É um quadro envelhecido" que se agravou nos últimos meses com a saíde de profissionais que entretanto se reformaram e não têm conseguido contratar médicos, adiantou. Contactado pela Lusa, o Hospital Santa Maria remeteu esclarecimentos para um comunicado a divulgar ainda hoje.