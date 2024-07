Localizado no interior do Museu de São Roque – no Chiado -, o espaço apresenta-se como um oásis no coração da cidade de Lisboa.

O "É uma Esplanada" é um projeto da Associação Crescer que reabre agora com uma nova carta idealizada pelo chef Nuno Bergonse, que é consultor de todas as propostas gastronómicas e de restauração que a Crescer tem vindo a desenvolver desde 2019.

O espaço, tal como o É um Restaurante, É uma Mesa e os projetos corporativos É uma Copa e É um Almoço, tem também como objetivo integrar no mercado de trabalho pessoas que passaram por uma situação de vulnerabilidade social.

Conforme Américo Nave, diretor executivo da Associação, a Esplanada serve de local de estágio dos formandos que a Crescer apoia em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

"Finalizado esse estágio, os beneficiários do projeto continuam o seu percurso, numa nova experiência profissional, agora em restaurantes nossos parceiros, que proporcionam a aquisição de novas valências. Esta formação técnica e prática, e o acompanhamento dos nossos psicólogos, capacitam os formandos em várias vertentes, com vista à sua integração no mercado de trabalho", explica o diretor.

Para fazer o acompanhamento desta formação contínua, o É uma Esplanada conta com profissionais experientes, como é o caso do chefe de cozinha e do chefe de sala, que asseguram o serviço de forma regular.

Aberto de terça-feira a sábado das 10h às 19h, o espaço dispõe de 66 lugares, divididos entre a esplanada exterior (24), interior (18), e claustro (24). Esta diversidade e flexibilidade, permite organizar eventos no local, com catering assegurado pela equipa da Associação.

O É uma Esplanada convida a uma pausa num ambiente sereno, onde é possível desfrutar de refeições ligeiras, enquanto se aprecia a tranquilidade do claustro. O projeto é desenvolvido com o apoio da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa.