Uma análise de rotina levou à deteção da bactéria que causa a doença dos legionários na Base das Lajes, na Terceira, Açores.

A bactéria fez disparar o alerta do Comando Português e do Comando Norte Americano, uma vez que as redes estão interligadas - para já, não há nenhum registo de infetados, avança a RTP.

A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.

Doença poder ser letal

A legionela pode causar pneumonia grave. Em casos graves ou de insuficiência imunitária, a doença pode matar.

A patologia inicia-se habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia.

A doença desenvolve-se cerca de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até 10 dias.