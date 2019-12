Contudo, salientou, "no meio há toda uma série de quadros crónicos órfãos de tratamento, como as dores neuropáticas (..) para as quais nenhum dos tratamentos disponível é bastante eficaz”.

Os medicamentos à base de THC são eficazes contra estes problemas de saúde, mas os efeitos colaterais limitam o seu uso.

Por isso, uma solução que evite sequelas indesejadas dos canabinóides teria potencialmente “um impacto significativo", defendeu o investigador.

"Solicitamos a patente porque há a possibilidade de chegar à clínica com essa estratégia experimental", disse Maldonado, que confessou que o composto já gerou interesse no setor farmacêutico.

A investigação foi financiada pelo programa Caixaimpulse, iniciativa da Fundação La Caixa e da Caixa Capital Risc, para promover a transferência de conhecimento nas áreas da saúde e biomedicina.