Segundo um comunicado, a delegação da Fnam irá apresentar “um retrato da situação dramática” do SNS, bem como apresentar as suas propostas de soluções para a recuperação da carreira médica em Portugal e salvar o SNS.

A federação vai ainda entregar um manifesto internacional, assinado em conjunto com a congénere espanhola Confederação Estatal de Sindicatos Médicos, com propostas para melhorar as condições de trabalho.

A Fnam tem vindo a denunciar a falta de condições de trabalho dos médicos e o encerramento de serviços por falta de médicos.

As negociações entre o Ministério da Saúde e os sindicatos iniciaram-se em 2022, mas a falta de acordo tem agudizado a luta da classe, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, o que tem provocado constrangimentos e fecho de serviços de urgência em hospitais de todo o país.