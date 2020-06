"Em geral, as crianças são infetadas na família, geralmente através dos seus pais, mas depois transmitem-na pouco na escola", explica o principal autor do estudo, Arnaud Fontanet.

O estudo corrobora outros trabalhos semelhantes, embora os seus resultados sejam preliminares e ainda não tenham sido publicados em periódico especializado, prova da sua validação científica, enfatiza Pasteur.

Foi realizado em seis escolas do ensino básico em Crépy-en-Valois (norte da França), uma comunidade duramente afetada pela epidemia entre fevereiro e março. Um total de 1.340 pessoas foram submetidas a testes de deteção de anticorpos, incluindo 510 crianças, e os demais adultos, entre professores e familiares.

Os investigadores identificaram três crianças infetadas com o novo coronavírus antes que as suas escolas fossem fechadas no âmbito do confinamento para conter a pandemia. Nenhuma delas infetou qualquer pessoa na escola durante as três semanas de exposição.