Cada vez são mais as crianças e adolescentes preocupadas com as rotinas de skincare, especialmente com as que incluem produtos como vitamina C, retinol, ácido glicólico, salicílico, entre outros.

A enorme quantidade de informação e promoção relativa a este tema que retiram das plataformas como o tiktok ou instagram é assustadora. Como médica especialista em medicina estética e médica interna de medicina geral e familiar, infiro, no meu quotidiano, que estas crianças estão muito mais cientes dos produtos e das rotinas de cuidado de pele diário existentes no mercado do que as próprias mães, ou outras mulheres em idade adulta.

O problema relativamente a este tema passa não só pela afeção na autoestima das crianças, pois não vão obter os resultados que tanto esperam e vêm nas redes sociais, e nos gastos monetários avultados que incubem aos próprios pais, mas também pelo facto destes produtos não serem adequados para uma pele jovem, pelo que o seu uso acaba por ser prejudicial.

Este tipo de produtos são aconselhados para peles mais maduras, e nem todos são vantajosos para todo o tipo de peles de forma generalizada. Para além de danificarem a barreira cutânea da pele jovem, que já é por si sensível, podem criar irritações cutâneas ou até mesmo alergias.

Uma boa rotina de skincare para pré-adolescentes e adolescentes deve incluir um leite ou gel de limpeza suave, um creme hidratante sem ingredientes ativos como Vitamina C, retinol ou outros ácidos, e finalizar na manhã com protetor solar 50+ à base de água.

Deve ser desmistificado a estes jovens que o uso precoce destes produtos anti-aging não vai retardar os sinais de envelhecimento cutâneo, nem tornar a pele sem imperfeiçoes, luminosas e etc. que vêm nas redes sociais. Uma pele hidratada e, principalmente, protegida das radiações solares, será a melhor ferramenta para prevenir os sinais de envelhecimento cutâneo e ter uma pele saudável. Em casos de acne, rosácea ou de outra patologia devem ser avaliados caso a caso por um profissional médico.