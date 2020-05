O menino, que morreu de "danos neurológicos relacionados a uma paragem cardíaca", tinha "uma serologia que mostrava que estava em contacto" com o coronavírus, mas não havia desenvolvido as síndromes da COVID-19, relatou o médico Fabrice Michel, chefe da unidade de cuidados intensivos pediátricos do Hospital La Timone, em Marselha.

A doença de Kawasaki (DK) é uma vasculite febril aguda auto-limitada de causa desconhecida, afetando principalmente crianças menores de 5 anos. A DK é atualmente a causa mais frequente de cardiopatia adquirida na criança. Descrita inicialmente no Japão por Tomisaku Kawasaki em 1967, está atualmente identificada em todo o mundo.

Criança esteve uma semana internada

O menor sofreu uma paragem cardíaca em casa e foi transportado para um serviço especializado, onde recebeu atendimento médico durante sete dias, afirmou o médico, acrescentando que o menino morreu no sábado passado.

Nas últimas três semanas, vários países divulgaram casos de crianças afetadas por uma doença inflamatória com sintomas semelhantes a uma condição rara, a doença de Kawasaki, possivelmente ligada à COVID-19.

Um adolescente de 14 anos, que testou positivo para a COVID-19, mas não apresentou qualquer patologia subjacente, morreu no Reino Unido, assim como um menino de 5 anos, em Nova Iorque.

Os sintomas incluem febre alta, dor abdominal e desconforto digestivo, erupção cutânea, olhos avermelhados e língua vermelha e inchada. Esses sintomas são semelhantes aos da doença de Kawasaki, descritos pela primeira vez em 1967 no Japão. Afeta principalmente crianças pequenas. A sua origem não é conhecida com precisão e pode combinar fatores infecciosos, genéticos e imunológicos.

Fabrice Michel ressalta, no entanto, que há "muito poucas crianças" com esses sintomas.