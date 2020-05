São as manifestações cardiovasculares que estão na base da morbilidade e mortalidade de DK. Cerca de 5% dos enfartes do miocárdio, fatais e não fatais, em adultos jovens, tinham na sua génese lesões cardíacas consistentes com sequelas de DK.

A DK é caracterizada por inflamação de todas as artérias de tamanho pequeno e médio, localizadas em diferentes órgãos explicando os sinais de hepatite, pneumonite intersticial, enterite, meningite assética, pancreatite, linfadenite, miocardite e piúria.

Na ausência de testes patognomónicos desta entidade são necessários uma constelação de sinais desta doença.

Nos primeiros 10 dias de doença os sinais não aparecem todos aos mesmo tempo, e por serem inespecíficos, o diagnóstico da DK clássica necessita de tempo mas baseia-se na presença de febre remitente (> 39ºC) durante 5 ou mais dias associada a 4 das características principais: conjuntivite bilateral, não exsudativa, rash polimorfo maculo-papular no tronco e extremidades, linfadenite (unilateral > 1,5 cm), enantema com lábios inflamados e gretados associados a língua de framboesa, eritema com edema doloroso das mãos/pés. Se a criança não apresentar os sinais e sintomas característicos da definição de caso clássico de DK, pode ser-lhe diagnosticado um quadro de DK Incompleta (15 a 20% dos casos).

A DK pode cursar com outras infeções em simultâneo e, por isso, a deteção de outros vírus, como co-infeção, não exclui o diagnóstico de DK. Em quadros de amigdalite que não melhoram em 72 horas de antibioticoterapia eficaz o diagnóstico de DK deve ser considerado.

A DK deve ser sempre considerada no diagnóstico diferencial de febre prolongada sem causa.

O diagnóstico de DK é confirmado quando o Ecocardiograma confirma a presença de AAC. Esta dilatação só é detetada após a 1ª semana de doença pelo que um eco normal na 1ª semana de febre não exclui DK.

O estudo laboratorial com velocidade de sedimentação, proteica C reativa, hemograma completo e sedimento com cultura pode ajudar a aumentar o índice de suspeição.

Durante a pandemia de COVID-19 surgiram crianças gravemente doentes com clínica de DK só que nem todas as crianças eram positivas para SARS-CoV-2. Perante estes achados clínicos deve haver prudência na causalidade destes quadros graves pediátricos pois quer a DK quer a infeção COVID-19 cursam com resposta inflamatória exagerada e por isso difícil de separar estas entidades nas suas formas graves.

Os pediatras devem ajudar as famílias a perceber que a COVID-19 nas crianças tem sido na grande generalidade dos casos, uma doença benigna e ligeira, cuja associação à DK não foi ainda cientificamente confirmada.

Um artigo do médico José M. Aparício, especialista em Pediatria no Hospital Lusíadas Porto e Doutorado em Pediatria pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).