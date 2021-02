Fonte da autoridade local de saúde avançou à agência Lusa que, desde o início do surto, “já faleceram oito utentes” daquela Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), tendo “os últimos dois idosos falecido no domingo” no lar.

No total, na ERPI, gerida pela Casa do Povo de Alvalade, foram infetadas 53 pessoas, das quais 40 utentes – incluindo os idosos que faleceram - e 13 funcionários.

“Os utentes infetados que estão no lar já apresentam melhorias e hoje já fizemos novo teste aos idosos que estão negativos para saber como está a situação. Se continuar assim, podemos considerar o surto controlado”, avançou.

Os idosos com resultado positivo para o novo coronavírus SARS-CoV-2 “continuam isolados dos restantes”, acrescentou.

De acordo com a mesma fonte, quatro utentes infetados “estão internados no Hospital do Litoral Alentejano”, em Santiago do Cacém.

O primeiro caso, de um funcionário infetado, foi detetado em dezembro e, entretanto, já está recuperado.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.354 pessoas dos 767.919 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.