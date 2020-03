Os autores do estudo, uma equipa de investigadores de várias universidades e instituições científicas dos Estados Unidos, analisaram a capacidade de permanência em várias superfícies do vírus SARS-CoV-2 - o novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19 - por comparação com o SARS-CoV-1, o coronavírus conhecido com mais semelhanças ao que está a provocar a atual pandemia.

As conclusões do estudo indicam que as superfícies de plástico ou de aço inoxidável, comuns nas cozinhas, oferecem condições mais estáveis para a permanência do SARS-CoV-2 do que superfícies de cobre ou cartão por exemplo.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Os testes foram realizados em 10 condições experimentais que testaram a permanência do novo coronavírus em aerossóis, plástico, aço inoxidável, cobre e cartão.

De acordo com os autores do estudo, "a viabilidade mais longa dos dois vírus foi em aço inoxidável e plástico", tendo sido detetado ainda ativo 72 horas depois de aplicado sobre essas superfícies.

O SARS-CoV-2 permaneceu viável em aerossóis durante três horas, com alguma redução do poder infeccioso, enquanto em superfícies de cobre o novo coronavírus deixou de estar ativo depois de quatro horas e depois de 24 horas em superfícies de cartão.

Apesar do tempo de permanência, ambos os vírus apresentaram "uma queda exponencial" de capacidade infecciosa em todas as condições experimentais com o passar do tempo.

O coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 teve origem na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 200.000 pessoas, das quais mais de 8.200 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 82.000 mil recuperaram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.

Coronavírus: qual a origem?