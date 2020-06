De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 19:00 TMG (20:00 de Lisboa), 7.848.160 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em finais de dezembro passado na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 3.534.200 são agora considerados curados.

Contudo, a AFP avisa que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves com internamento hospitalar, outros usam o teste como uma prioridade para o rastreamento e muitos estados pobres têm capacidade limitada de rastreamento.

Desde a contagem às 19:00 TMG de sábado, 3.578 novas mortes e 131.120 novos casos ocorreram em todo o mundo.

Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas são o Brasil, com 892 novas mortes, os Estados Unidos da América (527) e o México (424).

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao novo coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 115.586 mortes em 2.084.506 casos.

Pelo menos 556.606 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 42.720 mortes e 850.514 casos, o Reino Unido, com 41.698 óbitos (295.889 casos), a Itália, com 34.345 mortes (236.989 casos), e a França, com 29.398 mortes (193.616 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a ser o que apresenta maior número de óbitos face à sua população, com 83 mortes por cada 100.000 habitantes, seguido pelo Reino Unido (61), Espanha (58), Itália (57) e Suécia (48).