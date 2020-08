Com os produtos em sacos de plástico ou nas mãos, homens, mulheres, adolescentes e até crianças circulam por avenidas, ruas, paragens de transportes e outros lugares movimentados para conseguir “levar algum dinheiro para casa”.

“A minha loja, agora, são as minhas mãos”, lamenta Jorge Olímpio, 36 anos, pai de quatro filhos e com a mulher grávida do quinto, enquanto segue um grupo de jovens que passa pela rua, exibindo as sapatilhas que tem nas mãos.

“De tanta fome, quase levei a minha família até ao posto da polícia do meu bairro para pedir abrigo e comida”, revela o vendedor de sapatos, que tinha uma banca no passeio da avenida Guerra Popular, na baixa da capital moçambicana.

A 13 de março, o Conselho Autárquico de Maputo ordenou a retirada de todos os comerciantes que exerciam atividades em locais impróprios, desde passeios, estradas e murros na cidade, o que levou, na altura, a um motim dos vendedores em protesto da medida.