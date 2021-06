Segundo um comunicado da ASR, esta operação prevê a vacinação de 1.872 pessoas naquela ilha, aumentando para 4.233 o número de pessoas inoculadas com a primeira dose, correspondente a 82,68 por cento da população vacinável da ilha.

“Após esta operação, o processo decorrerá a cargo da Unidade de Saúde de ilha, tendo em conta a administração das segundas doses da vacina, e a curta franja da população incontactável até ao momento”, adianta a Autoridade de Saúde Regional, referindo que essa situação deverá resultar da falta de atualização de dados no Centro de Saúde.

A operação “Periferia” que hoje se iniciou em Santa Maria, comporta uma equipa militar, chefiada por um farmacêutico, e inclui dois médicos e cinco enfermeiros.

A esta equipa, que se deslocará a outras quatro ilhas do arquipélago, o Serviço Regional de Saúde junta outros cinco enfermeiros, bem como um contingente variado de profissionais de saúde em cada uma dessas ilhas.

Para esta operação, orientada pelo coordenador da vacinação nos Açores, Pedro Monjardino, o Serviço Regional de Saúde conta com o apoio das Forças Armadas, do Serviço Regional de Proteção Civil, da Ordem dos Enfermeiros e das Unidades de Saúde de Ilha.

A partir do próximo dia 10, a operação desenvolve-se nas ilhas das Flores, da Graciosa, de São Jorge e do Pico, as restantes ilhas do arquipélago que não dispõem de hospital.

O diretor regional da Saúde, Berto Cabral, acompanha presencialmente o desenrolar desta operação, e o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, estará também presente em determinados momentos do processo.

O presidente do Governo dos Açores, acompanhado pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e pelo coordenador nacional da ‘task force’ para a vacinação contra a covid-19, vice-almirante Gouveia e Melo, visitam esta segunda-feira, pelas 11:00 locais (12:00 em Portugal Continental), o Centro de Vacinação instalado no quartel dos bombeiros voluntários de Vila do Porto, em Santa Maria.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 04 de junho corrente, foram administradas nos Açores 146.999 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 92.036 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 54.963 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.