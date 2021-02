“O processo de vacinação iniciou-se hoje em todas as sedes de concelho” da área de influência da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), “exceto em Alvito, que se inicia na quinta-feira”, e em Aljustrel, onde “já tinha arrancado na semana passada”, disse à agência Lusa Conceição Margalha.

A presidente do conselho de administração da ULSBA – entidade a que não pertence o concelho de Odemira, integrado na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano – avançou que, para já, chegaram 495 frascos de vacinas.

“Para toda a área de abrangência da ULSBA, recebemos 379 frascos da Pfizer-BioNtech e 116 frascos da AstraZeneca, o que totaliza 3.546 doses. O que está programado é que vacinemos estas pessoas esta semana e, depois, vamos aguardar a chegada de novas vacinas, na próxima semana”, indicou.

Conceição Margalha frisou que a informação de que dispõe é a de que as vacinas vão chegar “regularmente para se proceder à vacinação”.

Nesta fase do plano nacional de vacinação estão a ser vacinados contra a covid-19 todos os idosos com mais de 80 anos e também pessoas entre os 50 e os 79 anos com comorbilidades associadas e doenças crónicas.

No distrito de Beja, a vacinação em algumas das sedes de concelho é realizada “no próprio Centro de Saúde”, mas, noutras, “em colaboração com as câmaras e juntas de freguesia, criaram-se estruturas fora dos Centros de Saúde” para a existência de “condições para vacinar as pessoas”, explicou a responsável.

“Isso foi o que aconteceu em Beja”, onde o processo de vacinação decorre “num espaço cedido pela câmara”, o Pavilhão João Serra Magalhães, exemplificou.

De acordo com a ULSBA, a capacidade diária de vacinação em Beja será de 425 utentes, em Moura de 300 utentes, Serpa de 200 utentes e, com 150 utentes/dia, os concelhos de Almodôvar, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Mértola e Ourique.

Seguem-se Cuba (100) e Barrancos e Vidigueira (ambos com 75), sendo também de 75 a capacidade diária no concelho de Alvito, a partir de quinta-feira.

Já o Centro de Saúde de Aljustrel, onde a vacinação arrancou no passado dia 17, “administrou um total de 444 vacinas aos seus utentes pertencentes ao grupo prioritário definido pela Direção-Geral da Saúde”, acrescentou a ULSBA.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.486.116 mortos no mundo, resultantes de mais de 112 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.136 pessoas dos 800.586 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.