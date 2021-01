A vacina, desenvolvida pela Janssen Pharmaceutical, uma empresa do grupo, concluiu as primeira e segunda fases dos testes clínicos e a resposta imune que provoca no organismo durou “pelo menos 71 dias” nos participantes entre 18 e 55 anos, segundo dados provisórios divulgados hoje.

Ainda durante o mês de janeiro, o grupo irá divulgar os resultados da terceira fase de ensaios, partindo de uma análise provisória em que a vacina candidata “foi geralmente bem tolerada em todos os participantes”.

Após tomarem uma dose da vacina, 90% dos participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes 29 dias após a inoculação e 100% entre os 18 a 55 anos tinham anticorpos no 57.º dia, uma reação que se manteve 71 dias depois de terem recebido a vacina.

Também durante este mês, a empresa revelará dados sobre a resposta imunitária desencadeada pela vacina em pessoas com mais de 65 anos.

Se se provar que a vacina de toma única é eficaz e segura, a Janssen vai pedir à autoridade do medicamento norte-americana, a FDA, uma autorização de uso de emergência, seguindo-se o mesmo pedido a outros reguladores pelo mundo.

Esta vacina usa uma abordagem genética semelhante às vacinas da Pfizer-BioNtech e Moderna já em aplicação, dando instruções ao corpo para produzir e reconhecer a proteína que o SARS-CoV-2 usa para penetrar nas células.

No entanto, na vacina da Janssen o gene dessa proteína é associado a um adenovírus comum, normalmente associado a constipações, que é desativado e consegue entrar nas células, mas não se consegue replicar ou provocar doenças.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, já morreram 8.236 pessoas dos 507.108 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.