O grupo de trabalho, dedicado ao tema "A medicina dentária no pós-pandemia covid-19", foi criado pelo Centro de Investigação e Inovação em Ciências Dentárias da Universidade de Coimbra (UC) e pela Unidade de Investigação em Ciências Orais e Biomédicas da Universidade de Lisboa, anunciou hoje a UC em comunicado.

Este grupo pretende apresentar e difundir "recomendações de boas práticas nos locais onde se exerça a atividade ou o ensino da medicina dentária", explicou.

Segundo a nota de imprensa, a iniciativa pretende ainda desenvolver "projetos de investigação para o tema do controlo da infeção, visando o reforço da segurança nas condutas clínicas e no espaço de exercício profissional ou do ensino da medicina dentária".

O grupo de trabalho "irá também evoluir no sentido da criação de parcerias individuais, institucionais e com organizações congéneres nacionais e internacionais", referiu a UC, recordando que a atividade da medicina dentária, face à pandemia da covid-19, está neste momento limitada a situações de urgência.

