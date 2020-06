No encontro com os jornalistas, o sindicalista denunciou os "sucessivos atropelos levados a cabo pela administração da Fundação Inatel face ao que determina o Acordo de Empresa e que tem penalizado os trabalhadores ao serviço nas unidades hoteleiras da Fundação Inatel, bem como a demora na intervenção por parte da ACT face às denúncias dos incumprimentos denunciados".

Deu também conta do descontentamento dos trabalhadores por a administração "não honrar os compromissos que assumiu no que respeita à matéria salarial para 2019".

Segundo Afonso Figueiredo, nos últimos dez anos, os trabalhadores da Fundação INATEL "tiveram apenas um aumento salarial" no ano de 2019 e, "até hoje", aquela entidade "não apresentou sequer uma contraproposta" à proposta de aumentos salariais.

O dirigente sindical denunciou ainda que aquela entidade não cumpre com o pagamento do subsídio noturno aos trabalhadores e decidiu, "de forma unilateral", alterar os horários.

O presidente do conselho de administração da Fundação INATEL, Francisco Madelino, disse à Lusa que a instituição "cumpriu todas as matérias do acordo".

"A Fundação cumpriu todas as matérias do acordo, está a pagar subsídio noturno a todos os trabalhadores, fez um aumento salarial e verificou todas as normas que estavam no Acordo de Empresa e, sobretudo, manteve os rendimentos [dos trabalhadores] num ano em que 80% da indústria hoteleira entrou em ‘lay-off'", explicou.

O responsável acrescentou que o horário foi regido pelos requisitos legais e "foi levado à mesa das negociações", mas os trabalhadores "não querem cumprir e fazer o horário entre as 16:00 e as 24:00".

Segundo Francisco Madelino, a INATEL "tem cerca de mil trabalhadores e estão cinco em greve", sendo quatro rececionistas no hotel de Manteigas e um dirigente sindical.