O vírus é transmitido sobretudo por via respiratória, mas também por contacto físico com os objetos do quotidiano. Do botão do elevador à retrete, tudo pode ser considerado um inimigo, enquanto outros objetos levantam suspeitas injustificadas.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Os grandes inimigos

"Qualquer objeto ou superfície que tenha sido tocada ou contaminada por tosse, saliva ou excrementos pode ser infeccioso", destaca Amandine Gamble, investigadora do Laboratório Lloyd-Smith da Universidade da Califórnia.

Um estudo publicado na semana passada na revista americana NEJM mostra que o novo coronavírus sobrevive até dois ou três dias em superfícies de plástico ou aço inoxidável e até 24 horas em papel ou cartão. Como os dados não foram obtidos em condições experimentais, não é possível determinar que quantidade de vírus é suficiente para continuar a ser contagioso.

"É preciso ter cuidado sobretudo com os objetos e as superfícies que entram em contacto com muitas pessoas, como as mesas dos cafés, as barras de metal nos transportes públicos, as maçanetas da portas, os botões dos elevadores e os interruptores das áreas comuns", ressalta a pesquisadora.

"Como não é possível evitar por completo tocar nestes objetos e superfícies (por exemplo no caso das pessoas que vivem em edifícios ou quando fazem compras) é importante lavar as mãos e evitar tocar no rosto, assim como tossir para a dobra do cotovelo ou espirrar num lenço para evitar infetar os outros", completa.

Para Brandon Brown, epidemiologista da Universidade da Califórnia, o inimigo é o que usamos no exterior e transportamos para o interior". "Numa loja, podemos tocar na nossa carteira depois de tocar em superfícies ou outros objetos (infetados) e depois retirar dinheiro, o cartão, e tudo isso pode ser exposto", explica.

Os inimigos insidiosos