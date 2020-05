Num dia marcado pela polémica provocada pelo anúncio do grupo farmacêutico francês Sanofi de que dará prioridade aos Estados Unidos caso desenvolva com sucesso uma vacina contra a covid-19, a Comissão Europeia, em diferentes palcos, reiterou hoje que uma vacina, quando for desenvolvida, deve ser disponibilizada e financeiramente acessível para todos, em todo o mundo.

Num debate hoje à tarde no Parlamento Europeu precisamente sobre o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus, o comissário europeu Margaritis Schinas insistiu que o grande objetivo da UE é que seja encontrada uma vacina “o mais rapidamente possível”.

“Essa é a melhor forma de efetivamente erradicar a pandemia e prevenir o seu ressurgimento”, afirmou, mas ressalvou que a produção da mesma “é só metade da batalha”.

“Temos também de assegurar um acesso justo, generalizado e equitativo à vacina, não só para todos os europeus, como para o resto do mundo”, disse, afirmando que é por isso que a União Europeia está a liderar a iniciativa mundial de angariação de fundos, através da conferência de doadores iniciada em 04 de maio, e que recolheu logo nessa data 7,4 mil milhões de euros.

Para o comissário, que detém a pasta da «Promoção do Modo de Vida Europeu», esta iniciativa – que não contou com a participação dos Estados Unidos - serviu também para a UE enviar “uma mensagem enfática de unidade e solidariedade para todo o mundo”.