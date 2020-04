“Amanhã [terça-feira] vamos enviar uma ajuda médica aos Estados Unidos: proteções faciais, máscaras N95 e produtos desinfetantes”, declarou Erdogan durante uma intervenção transmitida pela televisão, para acrescentar que o material será transportado num avião militar.

Os Estados Unidos, com cerca de 55.000 mortos e mais de 960.000 casos de infeções confirmadas, são o país mais atingido pela pandemia da codiv-19, apesar de a administração da Casa Branca questionar a fiabilidade dos números divulgados por outros países, em particular a China.

O Presidente Erdogan tem optado por enfatizar a ajuda enviada pelo seu país ao estrangeiro, repetindo que a Turquia protagonizou uma melhor gestão da crise face aos países ocidentais.

No entanto, e de acordo com o último balanço oficial divulgado no domingo, a Turquia também está a ser duramente atingida pelo novo coronavírus, com 2.800 mortes e mais de 110.000 casos de pessoas infetadas.