“Sairei hoje às 18:30 do incrível Hospital Militar Walter Reed. Sinto-me muito bem! Não tenham medo da covid-19. Não deixem que ela domine a vossa vida”, escreveu Trump na sua conta pessoal na rede social Twitter, assegurando que se sente “melhor do que há 20 anos”.

Na sexta-feira de madrugada, Trump anunciou na sua conta pessoal no Twitter que, tal como a primeira-dama, Melania Trump, tinha testado positivo ao novo coronavírus e que iria ficar em quarentena.

Horas depois, foi internado por medida de precaução no Hospital Militar Walter Reed, nos arredores da capital federal de Washington.

O Presidente norte-americano tem 74 anos e é clinicamente obeso, o que o coloca em maior risco de complicações graves por causa do novo coronavírus que infetou, até à data, mais de 7 milhões pessoas e matou mais de 200 mil nos Estados Unidos.

No domingo, a equipa de médicos que está a acompanhar o Presidente norte-americano admitiu que se Trump continuasse a melhorar o estado de saúde poderia ter alta hospitalar nas próximas 24 horas.

As agências internacionais tinham indicado hoje à tarde que o médico da Casa Branca, Sean Conley, iria fazer um ponto da situação sobre o estado de saúde do Presidente Trump, que no domingo saiu brevemente do Hospital Militar Walter Reed para saudar apoiantes concentrados nas imediações daquela unidade hospitalar.